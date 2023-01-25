В Карелии нет инфицированных корью, заявил министр здравоохранения республики

В Карелии в 2023 году не зарегистрировано инфицированных корью, сообщил глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков.

Новость о вероятных вспышках заразного заболевания вызвала интерес у читателей, в редакцию «Столицы на Онего» стали поступать звонки заинтересованных жителей Карелии, которые спрашивали, возможны ли вспышки кори и в нашей республике. Хорошо, что жители Карелии традиционно следят за новостями Минздрава Карелии.

Редакция «Столицы на Онего» связалась с министром.

Михаил Охлопков ответил жителям Карелии, что в регионе в настоящий момент не зарегистрировано инфицированных корью. Последняя вспышка была в 2018 году.

Он также сообщил, что в 2022 году в республике прививку от кори сделали 100,3% детей, подлежащих вакцинации и 93,9% - подлежащих ревакцинации. Среди взрослых вакцинированы 77,7%, а ревакцинированы 68,5% подлежащих вакцинации жителей региона.

Ранее Охлопков сообщил, что в России начали регистрироваться массовые вспышки кори. И причиной возвращения заразной болезни, по словам министра, стало значительное снижение темпов вакцинации в период пандемии из-за действовавших ограничений.

Но так как корь - чрезвычайно заразная болезнь, Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию от кори не только детей, но и взрослых с 3 апреля по 31 декабря 2023 года.

Глава Минздрава призывает жителей Карелии не отказываться от основной и подчищающей вакцинации, которая является главной профилактической мерой.