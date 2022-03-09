В Карелии нетерпеливый водитель сбил ребенка (ВИДЕО)

Госавтоинспекция Кондопоги разыскивает водителя, сбившего несовершеннолетнего у одного из торговых центров города.

Как сообщили в ГИБДД Кондопоги, 12 марта в 14.05 на парковке у ТЦ «Лотос Сити» произошло Д. П. Неизвестный водитель на автомобиле белого цвета сбил 12-летнего пешехода.

Сам водитель покинул место ДТП и не сообщил о произошедшем в Госавтоинспекцию. Позже подросток обратился в лечебное учреждение за помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Полиция Кондопожского района просит откликнуться очевидцев происшествия. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить об этом в ГИБДД по телефону 8 (81451) 20914, 8 (81451) 20902.