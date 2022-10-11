В Карелии магазинные воры-неудачники обматерили росгвардейцев

О задержании двух агрессивных похитителей сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

В выходные дни на пункт Сортавальского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из сетевого магазина Питкяранты. Прибывший на место патруль росгвардии узнал от администратора, что двое неизвестных попытались обокрасть магазин, но их заметили сотрудники.

Работники магазина предупредили неудавшихся воров о возможных последствиях и нажали тревожную кнопку. Нетрезвые мужчины вели себя агрессивно и нецензурно выражались, игнорируя требования росгвардейцев.

Задержанных передали участковому.

Еще двоих нетрезвых жителей Карелии задержали в Кондопоге. Нарушителями оказались 41-летняя кондопожанка и 42-летний местный житель.