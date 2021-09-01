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В Карелии незадачливый вор попался, разъезжая по городу на угнанном велосипеде

Новости. Криминал
16:20, 02 Сентября 2021
фото: © freepik.com

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Житель Кеми угнал велосипед и собирался продать его, но поехал на нем кататься и попался на глаза хозяйке двухколесного транспорта, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района поступило заявление от 32-летней горожанки: у нее угнали велосипед стоимостью почти 15 тысяч рублей. Девушка хранила его возле подъезда и не пользовалась противоугонным тросом.

Однажды, возвращаясь домой, она заметила незнакомого молодого человека, проехавшего мимо на ее украденном велосипеде. Догнать его не удалось, однако в дальнейшем хозяйка обнаружила свое двухколесное транспортное средство в чужом дворе и забрала его.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что преступление совершил ранее судимый 24-летний местный житель. Он признался, что похищенное имущество собирался продать. Однако его планы нарушило то, что его заметила владелица велосипеда.

Теперь за содеянное ему придется ответить перед законом. По факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшей возбуждено уголовное дело.

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