В Карелии незаконно продали имущество, предназначенное для выплат родителям погибших на Сямозере детей

В Петрозаводске будут судить сотрудницу Росреестра за халатность, из-за которой были нарушены права потерпевших по делу о гибели детей на Сямозере

Следовали завершили расследование уголовного дела по обвинению сотрудника регионального Росреестра в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в июле 2018 года государственный регистратор Управления Росреестра по Карелии незаконно сняла арест с объектов недвижимости, расположенных в Петрозаводске. В нарушение действующего законодательства обвиняемая не провела правовую экспертизу документов, не выяснила сведения и обстоятельства, при которых возможно погашение в ЕГРН записи о государственной регистрации ареста и запрета совершения регистрационных действий.

В результате небрежного отношения к службе обвиняемая допустила реализацию имущества, находящегося под арестом. Оно было предназначено для погашения исков от родителей по приговору суда о гибели детей на озере Сямозеро в 2016 году. По халатности сотрудницы Росреестра были нарушены права и законные интересы потерпевших. Ущерб составил более 15 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направляется в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Потерпевшими по ним признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допросили более 1 500 человек, 500 из которых являются несовершеннолетними.