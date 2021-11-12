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В Карелии незаконно продали имущество, предназначенное для выплат родителям погибших на Сямозере детей

Новости. Криминал
15:02, 13 Декабря 2021
фото: © 7days.ru

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В Петрозаводске будут судить сотрудницу Росреестра за халатность, из-за которой были нарушены права потерпевших по делу о гибели детей на Сямозере

Следовали завершили расследование уголовного дела по обвинению сотрудника регионального Росреестра в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в июле 2018 года государственный регистратор Управления Росреестра по Карелии незаконно сняла арест с объектов недвижимости, расположенных в Петрозаводске. В нарушение действующего законодательства обвиняемая не провела правовую экспертизу документов, не выяснила сведения и обстоятельства, при которых возможно погашение в ЕГРН записи о государственной регистрации ареста и запрета совершения регистрационных действий.

В результате небрежного отношения к службе обвиняемая допустила реализацию имущества, находящегося под арестом. Оно было предназначено для погашения исков от родителей по приговору суда о гибели детей на озере Сямозеро в 2016 году. По халатности сотрудницы Росреестра были нарушены права и законные интересы потерпевших. Ущерб составил более 15 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направляется в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Потерпевшими по ним признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допросили более 1 500 человек, 500 из которых являются несовершеннолетними.

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Комментарии

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Кеша
2021-12-13 17:28:23
Не просто так , смотреть надо для кого она это делала .
насмешница
2021-12-13 16:55:00
И уже понятно, что просто халатность, а никакая ни коррупция
Offff
2021-12-13 16:33:32
Ту не халатность ..тут умысел.
Hовый
2021-12-13 17:28:02
Offff, колготочник, взял две ставки - одну сторожем, вторую дворником, теперь не ной. :)
Гость
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