В Карелии ночью горел дачный дом

В Прионежском районе в дачном кооперативе "Березки" произошел пожар в жилом доме, сообщили в МЧС Карелии.

В 3.06 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в СНТ "Березки". В 3.47 пожар ликвидировали.

Причина – неосторожное пользование огнем. Площадь ущерба – 2 кв м.