В Карелии ночью горели хозпостройка и автомобиль

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Пожары произошли в ночь с субботы на воскресенье в Пудожском и Прионежском районах.
По сообщению МЧС Карелии, в 02:55 пожарно-спасательные подразделения Пудожского района (4 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по улице Лесная в поселке Бочилово. В 03.50 возгорание было ликвидировано.
В 04:23 пожарные Прионежского района (6 чел., 2 ед. техники) выезжали на 18 км дороги "Петрозаводск- Ошта". На трассе горел автомобиль. На тушение пожара в машине ушло менее получаса.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службуспасения по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.
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