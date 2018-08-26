В Карелии ночью пройдут сильные дожди

По сообщению карельского Гидрометцентра, в ночь с воскресенья на понедельник в большинстве районов республики ожидаются дожди, местами сильные.

По прогнозу синоптиков, 26 августа будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром по центральным и северным районам местами сильные.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Столбик термометра остановится ночью на отметке +11, +16, а днем +15, +20 градусов.

В Петрозаводске ожидается облачная погода с прояснениями.

Кратковременные дожди.

Ветер юго-западный, южный ночью слабый, утром и днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит +14, +16, днем - +17, +19 градусов.