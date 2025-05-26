В Карелии ночью сгорела дача

Дом сгорел до приезда пожарных.

В ночь на 9 июня в садоводстве «Южный мыс» в Сортавалськом округе произошел серьезный пожар. Вспыхнул дачный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 04:12. В 38-й пожарно-спасательной части опубликовали фото с места происшествия.

На вызов направили две пожарные машины. Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили, что огнем полностью уничтожен дачный дом и повреждена хозяйственная постройка рядом. Причины пожара сейчас выясняют.