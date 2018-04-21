В Карелии ночью сгорели два автомобиля

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В Кемском и Пряжинском районах огонь уничтожил два автомобиля, сообщает МЧС Карелии.
В Кеми на улице Вокзальная пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в автомобиле вчера в 21.12. На тушение пожара ушло 8 минут.
Тем же вечером в 23.47 загорелся автомобиль на 399 км ФАД "Р-21 Кола" в Пряжинском районе. На ликвидацию пожара ушло более получаса.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
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