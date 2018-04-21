В Карелии ночью сгорели два автомобиля

В Кемском и Пряжинском районах огонь уничтожил два автомобиля, сообщает МЧС Карелии.

В Кеми на улице Вокзальная пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в автомобиле вчера в 21.12. На тушение пожара ушло 8 минут.

Тем же вечером в 23.47 загорелся автомобиль на 399 км ФАД "Р-21 Кола" в Пряжинском районе. На ликвидацию пожара ушло более получаса.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.