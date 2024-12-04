здоровье работа экология
реклама на сайте
Подземный паркинг будет доступен жильцам жилого дома «Аристократ» в центре Петрозаводска
04.12.2024 16:36
Минэк Карелии предлагает освободить инвесторов от дополнительных сборов
05.12.2024 11:29

В Карелии норка-воровка стащила у рыбаков улов

Новости. Общество
07:40, 06 Декабря 2024
фото: © Игорь Киреев / VK

Новости партнеров

Житель Карелии снял на видео, как норка украла у рыбаков улов.

Житель Костомукши Игорь Киреев поделился видео, которое он снял во время рыбалки в старинной карельской деревне Ладвозеро, сообщили журналисты издания «64 параллель онлайн». На кадрах запечатлено, как сообразительная норка утаскивает с разделочного стола щучью голову с хребтом.

Как рассказал сам Игорь, норки в этих краях — явление обычное. Они не боятся людей и часто подходят к рыбакам в надежде получить угощение.

«Жадность норок не имеет предела», — поделился Игорь. — «Постоянные контролёры береговой территории озера. Когда рыбачим, они уверены, что мы должны делиться с ними добычей, а когда нас нет — ловят мышей».

По словам Игоря, рыбаки уже привыкли к соседству с этими хищниками и даже подкармливают их. Но когда дело касается ценного улова, приходится быть начеку.

«Нам всегда интересно за норками наблюдать. Если оставить ведро рыбы, то норка не успокоится, пока всю не перетаскает. Поэтому хорошую и крупную рыбу мы вынуждены прятать или закрывать», — рассказал Игорь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.12.2024, 00:10
Россиянам рассказали, к чему приводит привычка разговаривать с самим собой
30.11.2024, 20:30
В России изменились правила брони от мобилизации
30.11.2024, 12:00
Фотограф запечатлел всемирно известный остров в Карелии
01.12.2024, 11:14
Viber слёг в ряде регионов России
05.12.2024, 20:30
Сильно подорожавший продукт в Россию начнут поставлять из-за рубежа
03.12.2024, 10:40
Резкое похолодание до -17°С ожидается в Карелии

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.