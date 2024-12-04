В Карелии норка-воровка стащила у рыбаков улов

Житель Карелии снял на видео, как норка украла у рыбаков улов.

Житель Костомукши Игорь Киреев поделился видео, которое он снял во время рыбалки в старинной карельской деревне Ладвозеро, сообщили журналисты издания «64 параллель онлайн». На кадрах запечатлено, как сообразительная норка утаскивает с разделочного стола щучью голову с хребтом.

Как рассказал сам Игорь, норки в этих краях — явление обычное. Они не боятся людей и часто подходят к рыбакам в надежде получить угощение.

«Жадность норок не имеет предела», — поделился Игорь. — «Постоянные контролёры береговой территории озера. Когда рыбачим, они уверены, что мы должны делиться с ними добычей, а когда нас нет — ловят мышей».

По словам Игоря, рыбаки уже привыкли к соседству с этими хищниками и даже подкармливают их. Но когда дело касается ценного улова, приходится быть начеку.

«Нам всегда интересно за норками наблюдать. Если оставить ведро рыбы, то норка не успокоится, пока всю не перетаскает. Поэтому хорошую и крупную рыбу мы вынуждены прятать или закрывать», — рассказал Игорь.