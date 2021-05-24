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В Карелии нуждающимся семьям с детьми бесплатно раздадут поливитамины и антисептики

Новости. Общество
15:15, 25 Мая 2021
фото: © ГБУ СО «КЦСОН РК»

Благотворительный Фонд продовольствия «Русь» передал Комплексному центру соцобслуживания населения Карелии партию поливитаминов для детей и антибактериальных средств.

Как сообщается в паблике Центра социального обслуживания, волонтеры из числа сотрудников Центра, студентов ПетрГУ и Петрозаводского техникума городского хозяйства уже начали формировать наборы для нуждающихся семей. Он получат поливитамины для детей и антисептики. Средствами для дезинфекции будут обеспечены и сами добровольцы.

Напомним, Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия активно сотрудничает с Фондом продовольствия «Русь» в Карелии с 2020 года. Так, в декабре в рамках благотворительной акции в Карелию поступило более 60 тонн продуктов, из которых было сформировано 10000 продуктовых наборов для оказания помощи малообеспеченным семьям с детьми и одиноким пенсионерам.

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