890x80
Реклама
Ипотека: успеть за 4,7%, пока остальные берут за 10,3%
14.02.2022 17:06
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
Владельцев брошенных авто обяжут убирать их с мест общего пользования Петрозаводска 12
15.02.2022 18:40
Прием старых покрышек за деньги начался в городе Карелии 3
15.02.2022 18:00

В Карелии объем срочных вкладов в Сбербанке вырос в полтора раза к январю прошлого года

Новости. Общество
15:48, 16 Февраля 2022
фото: © freepik

Новости партнеров

По итогам первого месяца 2022 года объем срочных вкладов, отрытых в Сбербанке в Карелии, вырос на 48% по сравнению с январем прошлого года и составил 2,3 млрд рублей.

Всего за этот период в Сбере было открыто свыше 6,2 тысяч вкладов, средняя сумма депозита составила 372 тысячи рублей.

По Северо-Западу прирост общей суммы открытых в январе текущего года вкладов к аналогичному периоду прошлого года составил 45% — это 65,7 млрд рублей. Всего в Сбербанке в СЗФО за первый месяц 2022 года была открыта 131 тысяча срочных счетов. Средняя сумма депозита составила 500 тысяч рублей.

«На Северо-Западе уже каждый второй вклад в Сбере оформляется онлайн, а в Петербурге — это почти 60% от общего количества. Простота, удобство и скорость операций — те факторы, которые наряду с выгодой и надёжностью сегодня существенно влияют на выбор банка-партнёра», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

В ноябре прошлого года линейка вкладов Сбербанка пополнилась новыми СберВкладом и СберВкладом Прайм.

СберВклад объединил в себе все преимущества для клиентов: теперь проценты начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а срок вклада клиент может установить свой, с возможностью выбора до дня.

СберВклад Прайм — лучший выбор для тех клиентов, которые активно пользуются всеми сервисами экосистемы Сбера. Вклад предназначен для владельцев годовой подписки СберПрайм+.

При размещении денежных средств сроком на год в удалённых каналах обслуживания (онлайн) по вкладу СберВклад максимальная ставка 6,79% обеспечивает доходность 7% с учётом ежемесячного увеличения депозита на величину причисленных процентов, по вкладу СберВклад Прайм — ставка 7,72%, доходность составляет 8%.

Открыть вклады можно в офисе Сбера с помощью сотрудников или дистанционно — через интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» буквально за несколько минут.

 

Условия СберВклада:
Когда можно оформить вклад: с 1 ноября 2021
Где можно оформить вклад: В любом офисе СберБанка, в интернет-банке и мобильном приложении
Срок вклада: от 1 месяца до 1 года
Валюта вклада: рубли
Минимальная сумма вклада: 100 000 ₽
Максимальная сумма вклада: не предусмотрена
Пополнение: Безналично без ограничений, наличными от 1000 ₽
Частичное снятие: только процентов
Кто может оформить: Клиенты в возрасте от 14 лет
Ставка: рассчитывается по формуле как
средневзвешенное значение базовой и максимальной ставок с учетом остатков по вашим вкладам в СберБанке. Узнайте свою ставкув СберБанк
Онлайн.
Подробнее о СберВкладе — на сайте
банка.

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
09.02.2022, 10:42
Улица Антикайнена в Петрозаводске перейдет в собственность Республики Карелия
10.02.2022, 11:15
В Петрозаводске открыли круглосуточный пункт экспресс-тестирования на коронавирус

Аналитика

15.02.2022 15:07
Политкухня
«Есть люди, которые во всём видят руку администрации президента» 3
Партия «Новые люди»: спойлер «Единой России» или реальная альтернатива на оппозиционном поле? — задали острые вопросы депутату Госдумы Георгию Арапову.
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
14.02.2022 17:59
Партийная конкуренция зависит от географии 2
14.02.2022 15:52
Пиво — не коронавирус. Когда объявят локдаун для «наливаек»? 1
14.02.2022 11:22
«Канализацией пользуются как мусоропроводом»
11.02.2022 12:08
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 8
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»