В Карелии объем срочных вкладов в Сбербанке вырос в полтора раза к январю прошлого года

По итогам первого месяца 2022 года объем срочных вкладов, отрытых в Сбербанке в Карелии, вырос на 48% по сравнению с январем прошлого года и составил 2,3 млрд рублей.

Всего за этот период в Сбере было открыто свыше 6,2 тысяч вкладов, средняя сумма депозита составила 372 тысячи рублей.

По Северо-Западу прирост общей суммы открытых в январе текущего года вкладов к аналогичному периоду прошлого года составил 45% — это 65,7 млрд рублей. Всего в Сбербанке в СЗФО за первый месяц 2022 года была открыта 131 тысяча срочных счетов. Средняя сумма депозита составила 500 тысяч рублей.

«На Северо-Западе уже каждый второй вклад в Сбере оформляется онлайн, а в Петербурге — это почти 60% от общего количества. Простота, удобство и скорость операций — те факторы, которые наряду с выгодой и надёжностью сегодня существенно влияют на выбор банка-партнёра», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

В ноябре прошлого года линейка вкладов Сбербанка пополнилась новыми СберВкладом и СберВкладом Прайм.

СберВклад объединил в себе все преимущества для клиентов: теперь проценты начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а срок вклада клиент может установить свой, с возможностью выбора до дня.

СберВклад Прайм — лучший выбор для тех клиентов, которые активно пользуются всеми сервисами экосистемы Сбера. Вклад предназначен для владельцев годовой подписки СберПрайм+.

При размещении денежных средств сроком на год в удалённых каналах обслуживания (онлайн) по вкладу СберВклад максимальная ставка 6,79% обеспечивает доходность 7% с учётом ежемесячного увеличения депозита на величину причисленных процентов, по вкладу СберВклад Прайм — ставка 7,72%, доходность составляет 8%.

Открыть вклады можно в офисе Сбера с помощью сотрудников или дистанционно — через интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» буквально за несколько минут.

Условия СберВклада:

Когда можно оформить вклад: с 1 ноября 2021

Где можно оформить вклад: В любом офисе СберБанка, в интернет-банке и мобильном приложении

Срок вклада: от 1 месяца до 1 года

Валюта вклада: рубли

Минимальная сумма вклада: 100 000 ₽

Максимальная сумма вклада: не предусмотрена

Пополнение: Безналично без ограничений, наличными от 1000 ₽

Частичное снятие: только процентов

Кто может оформить: Клиенты в возрасте от 14 лет

Ставка: рассчитывается по формуле как

средневзвешенное значение базовой и максимальной ставок с учетом остатков по вашим вкладам в СберБанке. Узнайте свою ставкув СберБанк

Онлайн.

Подробнее о СберВкладе — на сайте

банка.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк