Вернуться к активной жизни: как в Карелии поддерживают ветеранов СВО с инвалидностью
24 сентября, 12:45 Статьи
Без политики
Путешествие за кулисы: в Музыкальном театре провели экспресс-курс для зрителей
23 сентября, 08:20 Статьи
Тема недели
Найти клиентов, подыскать сотрудников: как цифровые сервисы от «T2» решают бизнес-задачи
22 сентября, 16:51 Статьи
Возвращать сельхозземли в регионах в оборот будут с помощью муниципального контроля

08:20

Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума после закрытия границы с Россией

08:00

Петрозаводчанка стала призером на Первенстве России по биатлону

07:40

В Карелии объявили награду в 3 млн рублей за изобретение нового комбайна для сбора ягод

07:20

В Карелии каждое второе кафе с бараниной и олениной работает с нарушениями

07:00

В ночном клубе Петрозаводска произошла очередная драка с участием горячих парней

06:40

ТГ-каналы: у бывшего вице-премьера Карелии Дмитрия Родионова прошли обыски

00:03

Умер хранитель традиций северного деревянного судостроения Михаил Наймарк

22:40

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2026 году

22:00

Юная пловчиха обновила рекорд Карелии на соревнованиях в Петрозаводске

21:30

В Заонежье на средства известного биатлониста завершили строительство причала для теплоходов

20:30

МРОТ в России поднимут более чем на 20% — Мишустин

19:30

Около двух вокзалов в Петрозаводске открылась новая бесплатная парковка

18:48

Детям до 16 лет запретят выгуливать потенциально опасных собак

18:30

На жителя Сортавальского округа напал знакомый и ударил бутылкой из-под коньяка по голове

17:55

Обыски прошли в Корпорации развития Карелии

17:45

Минометную мину времен войны обнаружили в лесу в Приладожье

17:35

В Карелии снова разрешили разводить костры в лесу

17:15

Облачно, сухо и до -2°С: синоптики рассказали о погоде в Карелии на 25 сентября

17:00

У пенсионерки изъяли телефон и ноутбук за призывы в соцсетях

16:40

Новороссийск атакован БПЛА, в Сочи эвакуируют всех отдыхающих на пляжах

16:30

В Сегеже не хватает денег на устранение последствий шторма

16:20

Свободные квартиры с шикарными видами еще остались в ЖК «Флотилия»

16:17

Глава Минсельхоза РФ пообещала работникам сельского хозяйства высокие зарплаты

16:10

В центре Петрозаводска временно запретят стоянку транспорта

16:00

35 детей-сирот получили сертификаты на приобретение квартир в Карелии

15:40

В Петрозаводске и в пяти районах Карелии начался отопительный сезон

15:25

Мошенники пообещали привезти посылку жителю Лахденпохского района, но вместо этого забрали у него 190 тысяч рублей

15:10

В АТОР опровергли информацию об ограничениях для владельцев виз в Италию

14:50

«Никому не называйте пароли»: жителям Карелии рассказали, как не попасться на уловки псевдокурьеров маркетплейсов

14:30

Артур Парфенчиков на форуме «Легендарная Карелия» отметил ежегодный рост налоговых поступлений от туризма

14:15

В Карелии за три месяца более 70 человек пострадали от укусов собак

14:10

АЗС по всей России вводят ограничения на продажу бензина

13:50

На дорогах Карелии будут ловить нетрезвых водителей

13:40

НДС в России могут повысить до 22% для финансирования обороны

13:25

Игорь Зубарев: Александр Гуцан – достойный выбор на пост генпрокурора РФ

13:15

В России расширили условия для получения ипотечных каникул

13:00

В Петрозаводске на Кукковке установили новый остановочный комплекс

12:45

Супруги Пижуевы из Олонецкого района отметили золотую свадьбу

12:30

В Карелии выберут «Народного депутата»

12:23

Вынесен приговор по делу о массовом отравлении шавермой в Сегеже

12:20

Экс-полпред президента по СЗФО Александр Гуцан стал генпрокурором России

11:55

Игорь Краснов стал председателем Верховного суда

11:40

В столкновении двух мопедов под Сегежей пострадал подросток

11:25

В Петрозаводске мама с двухмесячным ребенком пострадали в аварии

11:10

Кировчанин проплыл на байдарке 800 км из Карелии в Ленобласть

10:50

Контрольно-счетная палата проведет проверку в карельских интернатах и центре помощи детям

10:40

В Петрозаводске водитель сбил пешехода на тротуаре и скрылся

10:30

Вместо «квартиры 80-х годов»: в Северном Приладожье построили новый ФАП

10:20

Появилась афиша нового спектакля в Национальном театре Карелия

10:00

18-летняя петрозаводчанка перевела мошенникам с карты матери свыше 2 миллионов рублей

09:50

Глава Питкярантского муниципального округа Константин Булахов уходит в отставку

09:40

В национальном парке «Водлозерский» обнаружили новые виды грибов

09:20

В Карелии объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков

09:00

В Петрозаводске нашли водителя, который чуть не сбил людей на пешеходном переходе

08:40

Сотрудники Карелиястата изучат данные о почти 450 подсобных хозяйствах Карелии

08:20

Массовая проверка пройдет на дорогах Петрозаводска

08:00

Города в Карелии вошли в число популярнейших мест для отдыха в коттеджах

07:40

Крупный поселок в Карелии останется без воды

07:20

Автомобиль вспыхнул в райцентре Карелии

07:00

В Карелии снизились цены на продукты и услуги транспорта

06:40

Названа самая доступная для туристов страна в октябре

00:10
В Карелии объявили награду в 3 млн рублей за изобретение нового комбайна для сбора ягод
Сегодня 07:20 Экономика
Такое вознаграждение предложил руководитель компании «Ягоды Карелии» Александр Самохвалов на праздновании 85-летия Петрозаводского государственного университета.

фото: © Юлия Андреева, «Столица на Онего»

Он предложил вознаграждение в размере до трёх миллионов рублей за разработку принципиально нового инструмента для сбора дикоросов. О старте этого своеобразного «конкурса изобретателей» он объявил в рамках (ПетрГУ).

Цель инициативы — найти замену традиционным комбайнам и граблям, которые используются сегодня. По словам Самохвалова, ключевая задача для отрасли — это механизация и автоматизация сбора дикорастущих ягод.

— Мы уже ведём эту работу совместно с учёными ПетрГУ, но нам необходим мощный мозговой штурм. Поэтому мы идём на такие инвестиции, чтобы к разработкам могли подключиться студенты и аспиранты», — цитируют предприниматели наши коллеги с сайта «Республика». Компания «Ягоды Карелии» имеет успешный опыт сотрудничества с университетом. Ранее совместными усилиями было создано приложение с искусственным интеллектом для прогнозирования урожая дикоросов, которое сейчас применяется в 22 регионах России. Новый конкурс призван стать следующим шагом в технологическом развитии важной для Карелии отрасли.

 

