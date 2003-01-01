В Карелии объявили награду в 3 млн рублей за изобретение нового комбайна для сбора ягод

Такое вознаграждение предложил руководитель компании «Ягоды Карелии» Александр Самохвалов на праздновании 85-летия Петрозаводского государственного университета.
Он предложил вознаграждение в размере до трёх миллионов рублей за разработку принципиально нового инструмента для сбора дикоросов. О старте этого своеобразного «конкурса изобретателей» он объявил в рамках (ПетрГУ).
Цель инициативы — найти замену традиционным комбайнам и граблям, которые используются сегодня. По словам Самохвалова, ключевая задача для отрасли — это механизация и автоматизация сбора дикорастущих ягод.
— Мы уже ведём эту работу совместно с учёными ПетрГУ, но нам необходим мощный мозговой штурм. Поэтому мы идём на такие инвестиции, чтобы к разработкам могли подключиться студенты и аспиранты», — цитируют предприниматели наши коллеги с сайта «Республика». Компания «Ягоды Карелии» имеет успешный опыт сотрудничества с университетом. Ранее совместными усилиями было создано приложение с искусственным интеллектом для прогнозирования урожая дикоросов, которое сейчас применяется в 22 регионах России. Новый конкурс призван стать следующим шагом в технологическом развитии важной для Карелии отрасли.