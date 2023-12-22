В Карелии объявили о проведении аукциона по продаже арестованного имущества

Объявлено о проведении открытого аукциона по продаже арестованного имущества на электронной торговой площадке.

Как сообщили на сайте УФССП Карелии, объявили о проведении открытого аукциона по продаже арестованного имущества на электронной торговой площадке по адресу: https://www.fabrikant.ru/.

В источнике отметили, что получить дополнительные сведения о реализуемом имуществе можно на сайте torgi.gov.ru либо непосредственно в МТУ Росимущества по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29А, каб. 16 по рабочим дням с 09.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 или по номеру телефона (8142) 593626.

В случае отказа МТУ Росимущества потенциальным покупателям в представлении информации о реализуемом имуществе, месте и времени осмотра арестованного имущества, о порядке проведения торгов, рекомендуется обратиться в отделение организации исполнительного розыска, реализации имущества должников управления по телефону (8142) 730407.

Со списком имущества можно ознакомиться по ссылке.