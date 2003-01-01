В Карелии объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков

В Карелии ожидаются заморозки и сильный ветер.

В Карелии объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По данным Гидрометцентра, с вечера 23 сентября в республике началось резкое похолодание. Синоптики предупреждали, что ночью и утром 24 сентября возможны заморозки до -2°C. Кроме того, северо-западный ветер сегодня будет достигать скорости 15-17 метров в секунду. Небольшой минус ожидается и в ночь на 25 сентября. Предупреждение действует с 21:00 до 09:00.

Похолодание сопровождается дождями, а в некоторых районах возможен первый снег. Максимальная температура днем не превысит +10°C, а в северных районах Карелии +6°C. Напомним, сильный ветер ранее принес проблемы в регион.

Напомним, ранее самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Петрозаводск, не смог приземлиться в главном аэропорту Карелии из-за сильного ветра. Покружившись, воздушное судно улетело в Череповец. После улучшения погоды рейс 253 «Москва — Петрозаводск» приземлился в карельской столице.