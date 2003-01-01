В Карелии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Непогода задержится в республике.

В МЧС Карелии предупредило жителей республики о сильном ветре. Сегодня, 23 сентября, порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.

Непогода затронет в основном северную часть региона.

Спасатели рекомендуют жителям выбирать теплую одежду, соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными на улицах. Не следует парковать автомобили под деревьями и находиться около шатких конструкций.

Напомним, ранее из-за непогоды посёлки в Карелии остались без электричества.