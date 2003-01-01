В Карелии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Непогода задержится в республике.
В МЧС Карелии предупредило жителей республики о сильном ветре. Сегодня, 23 сентября, порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.
Непогода затронет в основном северную часть региона.
Спасатели рекомендуют жителям выбирать теплую одежду, соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными на улицах. Не следует парковать автомобили под деревьями и находиться около шатких конструкций.
Напомним, ранее из-за непогоды посёлки в Карелии остались без электричества.