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В Карелии объявили штормовое предупреждение

Новости. Погода
20:02, 04 Октября 2023
фото: © photoline.ru

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Гидрометцентр республики предупредил об опасном гидрометеорологическом явлении.

Об опасном гидрометеорологическом явлении в четверг, 5 октября, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе карельской столицы. 

В ЕДДС со ссылкой на региональный Гидрометцентр рассказали о штормовом предупреждении.

Ночью 5 октября на юге республики местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на акватории Онежского озера в начале ночи порывы 25-28 м/с, уточнили в ЕДДС.

Под действие опасного и неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск.

Ранее мы сообщали о циклоне с ливнями и сильным штормовым ветром, который может оставить Карелию без электричества.

 

 

 
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