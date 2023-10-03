В Карелии объявили штормовое предупреждение

Гидрометцентр республики предупредил об опасном гидрометеорологическом явлении.
Об опасном гидрометеорологическом явлении в четверг, 5 октября, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе карельской столицы.
В ЕДДС со ссылкой на региональный Гидрометцентр рассказали о штормовом предупреждении.
Ночью 5 октября на юге республики местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на акватории Онежского озера в начале ночи порывы 25-28 м/с, уточнили в ЕДДС.
Под действие опасного и неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск.
Ранее мы сообщали о циклоне с ливнями и сильным штормовым ветром, который может оставить Карелию без электричества.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание