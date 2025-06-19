В Карелии объявили желтый уровень погодной опасности

25 июня в Карелии ожидается ухудшение погоды.

Синоптики объявили желтый уровень опасности из-за ливней с грозами. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По всей республике пройдут сильные дожди, местами с грозами. Температура воздуха составит +8…+17°С, на севере будет прохладнее.

Ветер усилится до 15-18 м/с. 26 июня дожди с грозами продолжатся. Холодная погода связана с циклонами, которые приходят из Северной Атлантики. Температура окажется на 1-2 градуса ниже обычной для этого времени года.