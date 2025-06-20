В Карелии объявили жёлтый уровень погодной опасности

В Гидрометцентре России сообщили, что 13 июля в республике будет держаться очень высокая температура.
На юге республики воздух прогреется до +30 градусов. Местами пройдут грозы.
«С 09 ч. 13 июля до 21 ч. 13 июля», — пишут на сайте.
Ранее сообщалось, что почти на всей европейской части страны в ближайшие дни установится аномально жаркая погода.
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