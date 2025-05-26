В Карелии объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики предупредили о непогоде в республике.

Сегодня, 7 июня, предупреждение о желтом уровне опасности будет действовать с 13:00 до 21:00. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение объявили из-за ливней с грозами. Сильные дожди пройдут по южным и центральным районам республики. Местами ожидаются грозы.

На следующий день, 8 июня, с утра до 21:00 в южных и центральных районах республики также прогнозируют сильные дожди.