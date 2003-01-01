В Карелии объявлен аукцион на заготовку новогодних елей

На торги выставлены девять участков.

Министерство природных ресурсов Карелии объявило аукцион на заготовку новогодних елей. Предпринимателям и юридическим лицам предлагают девять лесных участков в восьми районах республики. Среди них Калевальский, Лоухский, Муезерский, Прионежский, Пряжинский, Питкярантский, Пудожский и Суоярвский районы.

Заявки на участие в аукционе принимают до 3 декабря до 18:15 через электронную площадку Сбербанк-АСТ. Сами торги состоятся 8 декабря в 10:00. По всем вопросам участия можно обращаться в министерство по телефону +7 (8142) 79-67-26.