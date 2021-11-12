В Карелии объявлен конкурс на разработку проекта паромной переправы в поселке Панозеро

Новая паромная переправа через реку Кемь будет рассчитана на ближайшие 20 лет.

Управление автомобильных дорог Карелии объявило конкурс на разработку проекта строительства новой паромной переправы через реку Кемь в поселке Панозеро. Эта деревня не раз оставалась без транспортного сообщения с остальной территорией республики из-за обрыва стального троса на старом пароме.

Предполагается, что новая переправа будет рассчитана на 20 лет. Паром шириной 10 метров должен обеспечивать доставку пассажиров и транспорта с одного берега на другой в течение 5 минут. Начальная стоимость контракта на разработку проекта переправы определена в 3,2 миллиона рублей.