В Карелии объявлен конкурс на строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Костомукше

Социальное учреждение планируется сдать к концу 2024 года.

В Карелии объявлен конкурс на строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Констомукше. Согласно аукционной документации, социальное учреждение, рассчитанное на 200 мест, необходимо сдать в эксплуатацию до конца 2024 года.

Заказчиком работ выступило Управление капитального строительства Карелии, которое является подведомственным учреждением республиканского Минстроя. Начальная стоимость контракта составляет 1 миллиард 540 миллионов рублей. Средства на эти цели планируется выделить из федерального и республиканского бюджетов.