В Карелии объявлен набор волонтеров на Этап Кубка мира по сноуборду

Открыт набор волонтеров на Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс» в рамках Программы мобильности.

Кандидаты, успешно прошедшие отбор по Программе, будут обеспечены проживанием и проездом к месту проведения мероприятия и обратно. В Красноярске такие соревнования пройдут впервые в истории. Старты примет кластер «Сопка», где в марте 2021 года успешно прошло Первенство мира по фристайлу и сноуборду, сообщается в паблике «Спорт - норма жизни».

Обязательные требования: возраст не менее 18 лет, гражданство РФ, владение английским языком на уровне B2 и выше, наличие опыта в сфере добровольчества, подтвержденного на платформе DOBRO.RU или выявленного в ходе интервью, готовность транслировать полученный опыт в своем регионе, прохождение online-курса: Событийное волонтерство. Базовый курс.

Подать заявку можно до 2 декабря по ссылке: https://dobro.ru/event/10106685