В Карелии объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

МЧС России объявило оранжевый уровень погодной опасности в Карелии. 4 июля в регионе прогнозируют сильные дожди, грозы и ветер до 20 м/с.

Опасные погодные условия сохранятся до 21:00. Спасатели предупреждают, что непогода может привести к обрывам линий электропередач, затруднениям в работе транспорта и подтоплениям.

Жителям советуют одеваться по погоде и быть осторожными на дорогах. Напомним, что на прошлой неделе в Карелии уже действовал желтый уровень опасности из-за дождей и ветра.

По прогнозам синоптиков, теплая солнечная погода установится в регионе только во второй половине июля.