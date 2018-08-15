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Новости. Общество
08:20, 15 Августа 2018

В Карелии объявлен сбор помощи пострадавшим от наводнения в Забайкалье

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Неравнодушных жителей республики просят принять участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Забайкалья, пострадавших от сильного наводнения в июле.

В результате трагедии в Забайкальском крае было затоплено 60 населенных пунктов, включая Читу - административный центр региона. Из-за обрушившегося на регион стихийного бедствия было подтоплено более 700 жилых домов, 1,5 тысячи приусадебных участков, 2,8 тысяч дач. На всей территории края был введен режим чрезвычайной ситуации. От наводнения пострадали более 5 тысяч человек.

В связи с трагическими событиями всех неравнодушных жителей республики просят принять участие в сборе гуманитарной помощи. Пострадавшим нужны теплая осенняя и зимняя верхняя одежда всех размеров и возрастов (желательно не больше 1 года или новая); теплая обувь, кроссовки всех размеров (желательно не больше 1 года или новая); постельное белье (желательно новое); матрасы, подушки, одеяла (желательно новые); обогреватели (электрические); сушилки для сушки дома после наводнения; антисептики для дезинфекции земли и домов (дачные, для деревянных домов и уличных туалетов); сапоги резиновые всех размеров.

Сбор вещей проходит в исполкоме регионального отделения ОНФ в Карелии до 25 августа по адресу: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 3. Тел. (8142) 59-57-94.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Orava
2018-08-15 10:02:48
Пишите по адресу: Спортлото, кремль , утину. ГОлосуйте дальше за скрепы
однозначно
2018-08-15 09:45:25
Надобно еще вкуснейших рыбников туда послать. Артур Олегович, я правильно сказал?
Гость
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