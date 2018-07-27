В Карелии объявлен в розыск сирота, пропавший при неустановленных обстоятельствах в январе

В Карелии по статье "убийство" разыскивается пропавший без вести подросток, сообщает региональный СКР.

"Сортавальским следственным отделом расследуется уголовное дело факту безвестного исчезновения 17-летнего юноши по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, 17 января в полицию Лахденпохского района обратился замдиректора по социальной работе Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей с заявлением о безвестном исчезновении несовершеннолетнего Николая Ш., 2000 года рождения.

Установлено, что 15 января подросток покинул здание центра и ушел в неизвестном направлении.

Ранее Николай 21 раз уходил из центра, но его находили в Петрозаводске, Санкт-Петербурге, в Московской области.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности потерпевшего, обстоятельствах его исчезновения, следователи просят сообщить по телефонам: 592-589, 592-590 ф: 592-566, тел: 8-814-30-4-82-86. Анонимность сообщения гарантируется.