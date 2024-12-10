В Карелии объявлен желтый уровень опасности

Сегодня, 11 декабря, жителей республики предупредили об опасности из-за сильного ветра.
Желтым цветом, означающим потенциальную опасность, была отмечена Карелия на карте Гидрометцентра России сегодня, 11 декабря.
Причиной этого стал западный и северо-западный ветер с порывами до 15.18 мс.
При этом предупреждение действует только до 21 вечера сегодняшнего дня. По данным синоптиков, далее погода успокоится.
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