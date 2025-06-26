Вечером ожидаются грозы.
Сегодня, 3 июля, в Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности. С 18:00 до 21:00 на юго-западе региона прогнозируются грозы.
Гидрометцентр предупреждает жителей и гостей республики о возможной непогоде. Гроза может быть сильной.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на июль. По словам специалистов, что июль в Карелии будет теплее июня, но с частыми дождями.
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