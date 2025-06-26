Вечером ожидаются грозы.

Сегодня, 3 июля, в Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности. С 18:00 до 21:00 на юго-западе региона прогнозируются грозы.

Гидрометцентр предупреждает жителей и гостей республики о возможной непогоде. Гроза может быть сильной.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на июль. По словам специалистов, что июль в Карелии будет теплее июня, но с частыми дождями.