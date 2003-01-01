В Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности

В республике никак не утихает ветер.

В Карелии снова объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о штормовом ветре действует до 21:00 30 ноября.

В течение суток местами по Карелии сохранится усиление юго-западного ветра до 15-17 м/с. В зону действия неблагоприятного явления попадет и Петрозаводск.

Напомним, в последние дни ноября и первые дни декабря на территории Карелии воцарится аномально тёплая погода — всему виной станут юго-западные потоки, которые продолжат поставлять в республику влажный воздух с Атлантики.