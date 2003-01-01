В Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр России предупредил о непогоде в республике.
На территории Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 21:00 понедельника, 12 января.
По данным Гидрометцентра России, местами в северной части республики сохранится опасное гололедно-изморозевое отложение.
«Желтый» — второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду. Водителей просят проявлять особую осторожность.
Ранее мы писали, что в республики дорожники и энергетики всю ночь и утро устраняли последствия метели.