В Карелии объявленный в розыск мужчина попался в руки росгвардейцев

Сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя Карелии, объявленного в розыск.

К сотрудникам вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Карелия, находившимся на маршруте патрулирования в центре Петрозаводска, обратился прохожий и пояснил, что неизвестные люди отобрали у него сумку с документами и личными вещами. Информация не подтвердилась. Об этом информирует Росгвардия.

Росгвардейцы вызвали на место наряд патрульно-постовой службы. В ходе установления личности обратившегося было выявлено, что 40-летний гражданин находился в розыске по уголовному делу. Горожанина доставили в отделение полиции и передали инициатору поиска.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали похитителей виски и кофе в Карелии.