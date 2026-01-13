В Карелии объявлено пока только два официальных места для крещенских купаний

В Петрозаводске традиционных купаний не будет, а вот в двух районах они уже точно состоятся.

Крещенский купаний в Петрозаводске в 2026 году не будет. Как мы ранее сообщали, причиной стал опасный лед, который еще не успел достаточно сформироваться в Петрозаводской губе Онежского озера.

Впрочем, не по всей Карелии купания отменены. Так, купания пройдут в двух святых местах республики — на острове Кижи и на Валааме. По информации музея «Кижи», на острове к 19 января готовят купель. В этот день по традиции сотрудники музея и посетители могут окунуться в иордань, набрать освященной воды. После этого всех ждет горячий чай из самовара и угощение.

По данным сортавальской администрации, на острове Валаам Крещенские купания будут проводиться с 18 по 25 января на пристани Никольского и пристани Свято-Владимирского скитов. Установленное время купания: 00:00–18:00. В эти часы на организованных мостках будут дежурить спасательные службы. В связи с критически низким уровнем воды и недостаточной толщиной льда, в этом году на о. Риеккалансаари купаний не будет.

В прошлом году купания проводились также в храме в Повенце в Медвежьегорском районе, но пока информации о купаниях здесь в этом году нет. Впрочем, время еще есть. В Олонецком районе можно было окунуться в иордань на территории Важеозерского монастыря. В этом году информации о том, что здесь готовится прорубь, также нет. А вот служба будет.

В Беломорске, где в прошлом году на Рыбацкой набережной также проводились купания, пока мероприятий не планируется. Официальной информации об этом нет.

Как рассказали «Столице на Онего» в МЧС Карелии, у районных администраций еще есть время до конца рабочей недели сообщить о намерениях провести крещенские купания. Так что в настоящий момент уверенно можно говорить только о двух местах омовения — Кижи и Валаам.

