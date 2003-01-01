В Карелии объявлено предупреждение о гололедице

В ближайшие сутки в Карелии ожидается ухудшение погодных условий. По данным метеорологов, в регионе прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, что приведет к образованию гололедицы на дорогах.

В Петрозаводске в течение суток температура составит от -1 до +1°C. Днем ожидаются умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, атмосферное давление будет падать. На дорогах прогнозируется гололедица.

По республике температурный фон будет неоднородным: от +2 до -3°C, в северных районах ночью возможно похолодание до -10°C. В большинстве районов ожидаются умеренные осадки, местами прогнозируется гололед и отложение мокрого снега.

МЧС предупреждает о сложных дорожных условиях и рекомендуют водителям соблюдать осторожность, выбирать безопасную скорость движения и соблюдать дистанцию. Пешеходам также следует быть внимательными при передвижении по тротуарам и пешеходным переходам.

