«Они тоже жертвы»: детский омбудсмен Карелии заступился за подростков, которые жестоко избили двух мужчин
22 ноября, 18:32 Статьи
«Авиатор»: о том, как взлёт в начале XX века закончился жесткой посадкой в его конце
21 ноября, 16:35 Статьи
«Это ее бунт против мира нелюбви»: в Национальном театре Карелии поставили «Леди Макбет Мценского уезда»
21 ноября, 16:20 Статьи
В Карелии объявлено предупреждение о гололедице

17:02

В Карелии нашли подрядчика для реставрации завода Петровской эпохи

16:02

Карельский спортсмен завоевал серебро на Чемпионате Европы по тхэквондо

15:02

В Карелии планово отключат свет в 12 регионах

14:02

В Карелии женщина потеряла почти 500 тысяч рублей, попробовав заработать «легкие деньги» в интернете

13:02

В Карелии прекратили работы по поиску пропавшей пенсионерки из дома-интерната

12:02

В Суоярви простились с педагогом Татьяной Кархунен

11:02

Все шесть карельских бойцов завоевали медали на Первенстве Европы по муайтай

10:02

Автомобилист сбил с ног пешехода в центре Петрозаводска

09:02

«Колебания продолжатся»: карельские синоптики озвучили прогноз погоды на конец ноября

08:29

Отечественный грузовик загорелся в Прионежском районе

08:03

Мужчина с психическими отклонениями в седьмой раз поджёг квартиру в Кемском районе

00:15

Ещё три золота и одно серебро завоевали карельские тайбоксеры на первенстве Европы в Афинах

23:27

Три человека пострадали в ДТП на Первомайском проспекте в Петрозаводске

22:36

400 человек пришло посмотреть товарищеский матч ветеранов «Спартака» в Петрозаводске

21:21

46-летний житель Медвежьегорского района погиб на СВО

20:56

Жилой дом вспыхнул на севере Карелии

19:18

Детский омбудсмен Карелии встал на защиту подростков, избивших двух беспомощных мужчин

18:49

Мокрый снег, порывистый ветер и до -13°С обещают в Карелии 23 ноября

17:33

70-летний рыбак погиб, провалившись под лёд в Кондопожском районе

16:54

Спортсменка из Петрозаводска завоевала золото на первенстве Европы по тайскому боксу

16:18

Человек пострадал при съезде в кювет в Пряжинском районе

14:48

Охотник застрелил пугавшего жителей Матросов волка

14:07

Петрозаводчанин потерял полмиллиона рублей после звонка о замене домофона

12:42

Пятнадцатилетняя девочка пропала в Питкярантском районе

10:54

Женщина попала в больницу после ДТП в Суоярвском районе

09:38

Правительство утвердило правила регулирования платных мест в вузах

08:59

Две спортивные школы отремонтируют в Карелии за счет федерального бюджета

08:29

Известного актера Владимира Колганова обвиняют в изготовлении порнографии с участием малолетних

08:01

За год команда трассы «Фонтаны» построила 10 деревянных мостиков

07:31

Минтранс России не считает нужным вводить права для электросамокатчиков

00:10
В Карелии объявлено предупреждение о гололедице
Сегодня 17:02 Погода
В ближайшие сутки в Карелии ожидается ухудшение погодных условий. По данным метеорологов, в регионе прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, что приведет к образованию гололедицы на дорогах.

фото: © Людмила Корвякова, Столица на Онего

В Петрозаводске в течение суток температура составит от -1 до +1°C. Днем ожидаются умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, атмосферное давление будет падать. На дорогах прогнозируется гололедица.

По республике температурный фон будет неоднородным: от +2 до -3°C, в северных районах ночью возможно похолодание до -10°C. В большинстве районов ожидаются умеренные осадки, местами прогнозируется гололед и отложение мокрого снега.

МЧС предупреждает о сложных дорожных условиях и рекомендуют водителям соблюдать осторожность, выбирать безопасную скорость движения и соблюдать дистанцию. Пешеходам также следует быть внимательными при передвижении по тротуарам и пешеходным переходам.

Напомним, еще одно смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» в Кондопожском районе.

 

