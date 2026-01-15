В Карелии обнаружена ферма с заледеневшими останками животных 18+

Инна Болучевская, депутат Заксобрания Карелии, совместно с представителями общественности выявила недалеко от Петрозаводска фермерское хозяйство, где, предположительно, жестоко обращались с животными.



Фотографии 18+, демонстрирующие удручающее состояние питомника, были опубликованы на странице депутата в социальной сети ВКонтакте.

Сигналом к началу проверки послужили сообщения от жителей Заозерья в социальных сетях о бедственном положении алабая, содержащегося на старой ферме и нуждающегося в срочной помощи. Об этом «Столица на Онего» подробно рассказывала ранее.



Комментарии под этими сообщениями указывали на возможные нарушения на участке земли с постройками. Именно поэтому депутат Инна Болучевская инициировала расследование совместно с юристом Ольгой Тужиковой и зоозащитницей Татьяной Михайловой, которое привело их к заброшенному объекту, где обнаружились признаки жестокого обращения с животными.



— Неогражденная территория, отсутствие информационных табличек, полуразрушенные здания, разбросанные кости, черепа животных — всё это вызвало ощущение заброшенности и ужаса, — рассказала депутат на своей странице в ВК. (Пост содержит шокирующие фото. Возрастное ограничение 18+)

По информации Министерства сельского хозяйства Карелии, ферма не зарегистрирована и не имеет официальных опознавательных знаков. Тем не менее, на месте были обнаружены полуразрушенные постройки, костные останки животных. Кроме того, в одном из помещений содержались живые козы и их потомство, овцы и две коровы в крайне неудовлетворительных условиях.







С проверкой на участке побывали представители регионального Минсельхоза. По их данным, уже начата проверка участка и произведен отбор проб на особо опасные болезни животных.

Депутат Болучевская выразила потрясение увиденным и отметила, что ей трудно подобрать слова, чтобы описать условия содержания животных. Она также выразила опасения относительно того, что может скрываться под снегом на территории фермы. Инна Болучевская обратилась в правоохранительные органы, Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства Карелии, а также заявила о намерении направить депутатские запросы в соответствующие надзорные инстанции.



