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В Карелии обнаружена новая партия рыбных отходов, которые завезли сельхозпредприятиям как удобрения

Новости. Экономика
17:02, 07 Июля 2021
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Контейнеры с рыбным гидролизатом сгрузили в силосную траншею в поселке Пряжа.

Скандальная история с завозом в Заонежье рыбных отходов из Мурманской области получила продолжение в другом уголке Карелии – в поселке Пряжа. По словам местных жителей, в этот поселок также привезли пластиковые контейнеры с рыбным гидролизатом и сгрузили их в силосные траншеи бывшего зверосовхоза. В руководстве АО «Совхоз «Ведлозерский», которому достались эти траншеи от прежнего собственника, факт поставки рыбных отходов нам подтвердили, но заверили «Столицу на Онего», что «никто их никуда не сливал».

– А что вы с ними собираетесь делать? – поинтересовались мы у генерального директора АО «Совхоз «Ведлозерский» Дмитрия Буевича по телефону.

– Мы ждем документы и необходимые разрешения, чтобы потом использовать эти отходы как удобрение, – пояснил гендиректор.

«Столица на Онего» решила отправиться в Пряжу, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит.

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова.

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Комментарии

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Бриг
2021-07-07 18:50:54
Пора уже органам и Минсельхоз трясти начинать .
кир
2021-07-07 18:23:43
Где смута, там и Поташов, - сказал кот. Ковид не пускает его за границу. Приходится здесь перебиваться.
Виктор
2021-07-07 17:50:54
Вот где коррупция зарыта, а точнее слита в яму, Кто ответит за это, Минсельхоз??? Или крайнего "сделают"???
Гость
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