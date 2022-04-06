В Карелии обнаружили 240 тонн небезопасного зерна и продуктов его переработки

В Россельхознадзоре подвели итоги проверки качества и безопасности зерна, в том числе предназначенного для экспорта, с начала 2022 года.

С начала года сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора проверили более 1100 тонны зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщили на сайте ведомства. В том числе было проверено более 600 тонн продукции, предназначенной для экспорта.

Всего в ходе 44 проверок специалисты установили 6 нарушений. Было выявлено 240 тонн потенциально небезопасной продукции без декларации о соответствии. Также эта продукция не соответствовала требованиям технического регламента «О безопасности зерна» по показателям, относящимся к группам микотоксины и пестициды.

Сотрудники Россельхознадзора признали недействительными декларации о соответствии на зерно и объявили 6 предостережений о недопустимости нарушений.