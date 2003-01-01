Реклама на сайте
В Карелии обнаружили еще одну свалку с тоннами тухлой форели
Сегодня 18:30 Происшествия
Минсельхоз Карелии признал факт этой свалки и попросил соответствующие надзорные ведомства провести проверку. Кроме того, будет поднят вопрос о расторжении договора с недобросовестными форелеводами.

фото: © Ройне Изюмов

Тонны гниющей форели в Койринойя — не единственная августовская свалка погибшей рыбы. Аналогичное хранилище тухлой форели обнаружено в Импилахти, также Питкярантского района. И снова речь идет о тоннах отходов.

О новой свалке рассказал и показал ее депутат Заксобрания Карелии Ройне Изюмов. Схема, с его слов, все та же — мертвая рыба свалена форелеводами под открытым небом вблизи жилых домов и туристических баз. Только теперь прямо на берегу Ладожского озера.

На кадрах видно, как отходы сброшены в траншею на участке, не предназначенном для утилизации. На момент съёмки рыба ещё не закопана. Сейчас она уже скрыта под слоем земли, но найти следы нарушения закона органам не составит труда. По словам Изюмова, рыбу складировали, прямо за забором местного форелевого хозяйства. Туда уже, утверждает он, приходят медведи.

Минсельхоз Карелии сегодня, 23 августа, прокомментировал данную информацию. В ведомстве сообщили, что отправили обращение в Североморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, в Карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой провести ведомственные проверки.
В ближайшее время министерство проведёт совещание с Североморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству на предмет оценки и отнесения мероприятий по незаконному захоронению рыбных отходов к существенным нарушениям условий договора пользования рыбоводным участком и перспектив расторжения договоров пользования рыбоводным участком с хозяйствующими субъектами аквакультуры, допустившими такого рода правонарушения.

Ранее Россельхознадзор выявил нарушения на аналогичной свалке в местечке Койринойя.

