В Карелии оштрафовали сельхозпредприятие за вопиющую антисанитарию

Сельхозпредприятие по производству мяса и молока нарушило санитарные нормы, за что вынуждено будет заплатить штраф.

В Медвежьегорском районе Карелии привлекли к ответственности предприятие, которое разводит коров и занимается производством мяса и молока. По данным Россельхознадзора, на предприятии выявили факты антисанитарии, также были проблемы с безопасностью.

Весной этого года проверка обнаружила множество нарушений. Так, на территории фермы не было ограждения. Не было дезинфекционных ковриков и барьеров на входе складов кормов и холодильников. Убойный пункт не был огорожен, был грязный и захламленный.

В процессе проверки специалисты обнаружили 640,9 кг мяса и субпродуктов с неизвестной датой производства и сроком годности. К скотомогильнику с разрушенным забором могли свободно пройти все желающие. А площадка для отходов животноводства была переполнена, на ней не было даже бортиков. Отходов было так много, что они вытекали и загрязняли грунт.

Как оказалось, у фермы не было программы производственного контроля, через которую отслеживается соблюдение санитарных норм.

За нарушение предприятию выписали штраф 100 тысяч рублей и конфисковали несколько сотен килограммов мяса. Также оштрафованы два должностных лица.