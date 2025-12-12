РЕКЛАМА
В Карелии обнаружили неведомое животное

00:10

Команда Карелии завоевала 31 медаль на международном турнире по тхэквондо в Москве

23:02

Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

22:20

Петербуржцам для наблюдения северного сияния выгоднее всего ехать в Карелию

22:02

Самозанятые граждане смогут выходить на больничный

21:02

Жители Каскесручья рассказали, что добыча камня рядом с их деревней началась до публичных слушаний

20:02

В Карелии рассмотрят дело о хищении почти миллиона рублей из бюджета автономного учреждения

19:02

Штрафы таксистам за перевозку детей без автокресел существенно вырастут

18:32

Житель Карелии выселен из муниципальной квартиры из-за долга по коммуналке

18:02

«Ползает и плачет от боли»: сбитая машиной кошка из Олонецкого района нуждается в помощи

17:46

Крупное горнодобывающее предприятие помогает карельским школьникам реализовать их мечты

17:22

Местами до -16°С: в субботу в Карелию придет настоящая зима

17:01

В Минэке рассказали, откуда будут брать воду для нового завода в Петрозаводске

16:52

В широкий прокат вышла пародийная комедия «Невероятные приключения Шурика»

16:40

Лыжная эстафета Спартакиады трудовых коллективов в Карелии перенесена на 2026 год

16:30

Жители Костомукши потеряли более 65 млн рублей в 2025 году из-за мошенников

16:02

Математики из Карелии и Италии нашли новый способ оптимизировать квантовые вычисления

15:46

В Мурманской области вынесли первый приговор за самовыгул собаки

15:32

В Костомукше в путевых листах водителей вместо врача ставил печати обычный работник

15:11

В Прионежском районе подросток угнал машину отчима и снял в ней видео

14:51

ВОЗ развеял миф о связи вакцинации с аутизмом

14:43

Призеры Европы по муай-тай приняли участие в масштабном Первенстве Карелии

14:30

В Петрозаводске построят завод по розливу минеральной воды

14:12

Зарплаты фотографов в Карелии выросли почти до 100 тысяч рублей

14:01

Число крупных выплат по ОСАГО выросло на 37% за год в Карелии

13:45

Упавшее на дорогу дерево стало причиной аварии с детьми в Заонежье

13:29

Игорь Зубарев будет контролировать деятельность «Единой России» в семи регионах

13:15

Правила безопасного оформления кредита через интернет

13:07

Элиссан Шандалович побывал в Костомукше и оценил ход строительства важных объектов

13:01

105 новых модульных почтовых отделений планируется возвести в Карелии до 2030 года

12:44

Минздрав проведет проверку оплаты труда преподавателей медколледжа в Петрозаводске

12:28

С 2026 года пенсионная соцдоплата в Карелии будет приходить вместе с пенсией

12:15

Вопросы ЖКХ обсудят на форуме в Петрозаводске

12:05

Молодую женщину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

11:58

Тонну недоброкачественной продукции обнаружили в карельских магазинах

11:43

172 млн рублей направят на капремонты школ Петрозаводска и Пудожского района

11:40

Эксперты рассказали, как искусственный интеллект упрощает жизнь российских городов

11:28

Карелия оказалась в лидерах по росту зарплат в третьем квартале

11:20

Петрозаводчанка в попытке защитить деньги от мошенников сама перевела им 1,3 млн рублей

11:05

Карелия получит дополнительно 250 миллионов рублей на докапитализацию регионального фонда развития

10:55

В Суоярви полностью отключили водоснабжение

10:50

Интернет и устойчивая связь впервые появились в 530-летней деревне Киндасово

10:47

В сортавальской городской бане появится сауна

10:42

Погрузка на железнодорожных станциях в Карелии выросла в ноябре

10:30

Легковой автомобиль перевернулся на трассе в Кондопожском районе Карелии

10:24

В Беломорске установили елку за миллион рублей

10:04

42-летний житель Медвежьегорского района погиб на СВО

09:52

«Не верю, что ты больше не позвонишь»: в ходе СВО погиб житель Сегежи Александр Куев

09:33

Полиция ищет лихача, который грубо нарушил ПДД на Кукковке

08:59

В Петрозаводске два дня будут проводить массовые проверки водителей на трезвость

08:39

Житель Беломорска обнаружил странную вещь поморских рыбаков, которой больше 100 лет

08:15

Ушедший в отставку глава Питкярантского округа попался на необоснованном обогащении

07:59

Суд передал финские бронеколпаки времен войны в собственность Медвежьегорского района

07:37

В Лахденпохье кардинально преображается парк «Аурайоки»

07:20

Автомобиль с детьми перевернулся на трассе в карельском Заонежье

06:56

В Калевальском районе водолазы нашли тело пропавшего рыбака

06:35

МОК разрешил юным российским спортсменам вернуться в международный спорт

00:15
В Карелии обнаружили неведомое животное
Сегодня 00:10 Природа
В Ладожских шхерах люди наткнулись на необычное существо. На первый взгляд она напоминает причудливую веточку или водоросль, но на самом деле это животное — пресноводная губка бадяга (Spongillidae).

фото: © Национальный парк «Ладожские шхеры»

Учёные и натуралисты поясняют, почему это неподвижное создание всё же относится к царству животных.

Бадяга ведёт прикреплённый образ жизни и не перемещается в пространстве, что часто вводит наблюдателей в заблуждение, сообщает Национальный парк «Ладожские шхеры». Однако внутри её пористого тела постоянно происходит активная жизнедеятельность на клеточном уровне: клетки двигаются, обеспечивая питание и фильтрацию воды.

Специальные клеточные структуры непрерывно фильтруют через тело воду и питаются. Этот процесс можно увидеть только под микроскопом, что объясняет иллюзию полной неподвижности. Поэтому обычный человек может перепутать ее с простыми водорослями.

Ранее мы сообщали, что в Карелии спустя 12 лет встретились в лесу загадочные «ледяные волосы».

 

 

