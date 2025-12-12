Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

Специальные клеточные структуры непрерывно фильтруют через тело воду и питаются. Этот процесс можно увидеть только под микроскопом, что объясняет иллюзию полной неподвижности. Поэтому обычный человек может перепутать ее с простыми водорослями.

Бадяга ведёт прикреплённый образ жизни и не перемещается в пространстве, что часто вводит наблюдателей в заблуждение, сообщает Национальный парк «Ладожские шхеры». Однако внутри её пористого тела постоянно происходит активная жизнедеятельность на клеточном уровне: клетки двигаются, обеспечивая питание и фильтрацию воды.

Учёные и натуралисты поясняют, почему это неподвижное создание всё же относится к царству животных.

В Ладожских шхерах люди наткнулись на необычное существо. На первый взгляд она напоминает причудливую веточку или водоросль, но на самом деле это животное — пресноводная губка бадяга (Spongillidae).

