В Карелии обнаружили неведомое животное

В Ладожских шхерах люди наткнулись на необычное существо. На первый взгляд она напоминает причудливую веточку или водоросль, но на самом деле это животное — пресноводная губка бадяга (Spongillidae).
Учёные и натуралисты поясняют, почему это неподвижное создание всё же относится к царству животных.
Бадяга ведёт прикреплённый образ жизни и не перемещается в пространстве, что часто вводит наблюдателей в заблуждение, сообщает Национальный парк «Ладожские шхеры». Однако внутри её пористого тела постоянно происходит активная жизнедеятельность на клеточном уровне: клетки двигаются, обеспечивая питание и фильтрацию воды.
Специальные клеточные структуры непрерывно фильтруют через тело воду и питаются. Этот процесс можно увидеть только под микроскопом, что объясняет иллюзию полной неподвижности. Поэтому обычный человек может перепутать ее с простыми водорослями.
Ранее мы сообщали, что в Карелии спустя 12 лет встретились в лесу загадочные «ледяные волосы».