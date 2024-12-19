В Карелии обнаружили новое месторождение подземных вод

Новое месторождение подземных вод станет резервным источником для Кеми.

Геологи обнаружили новое месторождение подземных вод на севере Карелии, сообщили в ТАСС со ссылкой на Росгеологию.

Уточняется, что новое месторождение получило название «Кемское месторождение питьевых подземных вод». Оно станет резервным источником питьевой и хозяйственной воды для жителей района. В Кеми и Рабочеостровске на протяжении нескольких лет наблюдаются частые аварии и, как следствие, перебои с подачей воды.

Балансовые запасы месторождения составляют 4,3 тыс. куб. м в сутки, подчеркнули в издании. В ходе изыскательских работ специалисты Росгеологии пробурили семь скважин глубиной 100 метров. Результаты исследований и подсчет запасов воды прошли государственную экспертизу. Наиболее богатые скважины были законсервированы.

Полученные данные станут основой для проекта строительства нового водозабора на перспективном участке. Существующий водозабор был построен в 1970-х годах и уже устарел.