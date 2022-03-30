В Карелии обнаружили подсолнечник, зараженный вредным организмом

В Россельхознадзоре рассказали о партиях подсолнечника с семенами сорного растения, найденных во время фитосанитарного мониторинга.

Специалисты Россельхознадзора в ходе проверки обнаружили в апреле этого года в месте оптовой торговли в Петрозаводске две партии подсолнечника из Краснодарского края, где присутствовали семена карантинного сорного растения амброзии трехраздельной.

Наличие карантинного вредного организма подтвердили лабораторные исследования, проведенные Карельским филиалом ФГБУ «ВНИИКР».

Согласно федеральному законодательству, собственник будет обязан провести обеззараживание, переработать либо уничтожить партии подсолнечника.