В Петрозаводске определены аварийные дома, которые снесут в Октябрьском районе

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова на днях в своём еженедельном видеоблоге сообщила о планах по сносу расселенных аварийных зданий на Октябрьском микрорайоне.

В настоящее время сносные работы ведутся на Первомайском проспекте, рассказала Колыхматова.

На следующей неделе техника приступит к демонтажу расселенных аварийных домов на улице Кутузова на Октябрьском микрорайоне.

Информация была предоставлена в ответ на прямой вопрос горожан о судьбе пустующих аварийных домов в Октябрьском микрорайоне. Работы проводятся в рамках плана по благоустройству города.

Ранее мы рассказывали, что аварийный дом на Первомайском проспекте сносится.