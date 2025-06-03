Знакомую Министра финансов Карелии обокрали на маркетплейсе

Мошенники обнулили кошелек на самом маркетплейсе.

Министр финансов Карелии Александр Климочкин в соцсетях сообщил, что его знакомую ограбили мошенники через маркетплейс.

«Абсолютно реальная история. Сегодня узнал ее из первых уст. На выходных мошенники обнулили кошелек Насти (имя изменил) на маркетплейсе. Действовали быстро — мелкими и частыми транзакциями списали деньги. Обошлось, к большому счастью (!) без серьезных потерь. Просто потому что к личному кабинету не были привязаны карты. То есть мошенники смогли использовать только онлайн-кошелек», — сообщил министр.

В МВД Климочкину подтвердили, что схема не свежая и вернуть деньги можно только через обращение в правоохранительные органы.

Министр рекомендует заводить отдельные карты для онлайн-шопинга. По его словам, во многих маркетплейсах можно установить код подтверждения для покупок. Или как потерпевшая — использовать электронный кошелек. Мошенники украли 1000 рублей у девушки.

Напомним, что ранее в Карелии мошенники прикинулись знакомыми и выманили деньги у петрозаводчанки.