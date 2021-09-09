В Карелии общее число детей, инфицированных COVID-19, превысило 6,5 тысячи человек

За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 25 детей в Карелии, сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

Всего с начала пандемии медики обнаружили COVID-19 у 6577 детей в республике.

За сутки выписались по выздоровлению 25 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии с недугом справились 6265 детей.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 157 инфицированных, зарегистрировано еще 3 смерти. За время пандемии коронавирус был обнаружен у 65583 человек, выздоровели 60188 пациентов, умерли 820 человек.