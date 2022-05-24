В Карелии общественники думают, как сохранить созданный центр помощи детям

В республике завершился масштабный проект по созданию специализированной службы, призванной помогать детям и семьям с детьми, попавшими в трудную ситуацию.

Организаторы – Карельский фонд развития образования и офис карельского Уполномоченного по правам ребенка – создали не просто модель такого центра. Создана сама Служба, которая успешно работает в Петрозаводске.

Но на сегодня гарантия финансирования ее работы имеется только на два месяца, что дальше – пока непонятно.

О том, как создавалась служба, зачем она нужна, и как авторы проекта собираются его продолжить – в материале наших коллег.