В Карелии общественники думают, как сохранить созданный центр помощи детям

В республике завершился масштабный проект по созданию специализированной службы, призванной помогать детям и семьям с детьми, попавшими в трудную ситуацию.
Организаторы – Карельский фонд развития образования и офис карельского Уполномоченного по правам ребенка – создали не просто модель такого центра. Создана сама Служба, которая успешно работает в Петрозаводске.
Но на сегодня гарантия финансирования ее работы имеется только на два месяца, что дальше – пока непонятно.
О том, как создавалась служба, зачем она нужна, и как авторы проекта собираются его продолжить – в материале наших коллег.
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