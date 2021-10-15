В Карелии общественники вновь привезли «Тележку добра» в кризисный центр для мам

Активисты ОНФ в Карелии передали в петрозаводский кризисный центр «Мама-дом» очередную партию продуктов, игрушек и средств индивидуальной защиты.

Продукты и игрушки общественники собрали совместно с жителями Петрозаводска в рамках благотворительных акций ОНФ «Тележка добра» и «Коробочка доброты», сообщили в пресс-службе Народного фронта в Карелии

«Учитывая неблагоприятные условия пандемии и финансовые трудности, с которыми столкнулся кризисный центр с начала нынешнего года, лишившись государственной субсидии на компенсацию затрат, связанных с оказанием социальных услуг, мы усилили поддержку этой организации, отчетливо понимая важность, значимость и востребованность ее благотворительной деятельности», — сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии, проректор по социальной и воспитательной работе ПетрГУ Василий Катаров.

В настоящее время на попечении кризисного центра «Мама-дом» находятся 135 семей, в том числе из районов республики. Только в октябре сюда за помощью обратились семь семей, члены которых страдают от домашнего насилия. Всем им была оказана психологическая помощь, а некоторые из них получили убежище.

Ранее сообщалось, социальный центр «Мама-Дом» собирает деньги, чтобы продолжить работать и помогать женщинам с детьми, оказавшимся в трудной ситуации.