В Карелии обсудили развитие Арктики и перспективы Кемско-Беломорской агломерации

В Законодательном собрании Республики Карелия состоялась рабочая встреча по актуальным вопросам развития Арктической зоны.

Заместитель председателя парламента Илья Раковский провел переговоры с экспертами: директором Института северо-европейских и арктических исследований ПетрГУ Валерием Шляминым и генеральным директором Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Максимом Данькиным.

Ключевой темой диалога стала реализация комплексного плана развития Кемско-Беломорской агломерации до 2035 года, утвержденного правительством РФ в октябре. Илья Раковский рассказал о последних результатах по продвижению проектов инфраструктурного развития в Кемско-Беломорской агломерации. Власти республики в постоянной проработке проектов и заявительной документации с федеральными органами власти добиваются выделения средств на арктические проекты. 27 октября распоряжением Правительства РФ утвержден долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Кемско-Беломорской агломерации до 2035 года.

По инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова комплексный план предусматривает модернизацию и строительство необходимой транспортной, дорожной, социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Стоимость мероприятий комплексного плана Кемско-Беломорской агломерации до 2035 года оценивается в 16,7 млрд рублей, а инвестиционных проектов — еще на 11 млрд рублей. В приоритете — реконструкция автомобильных дорог, капитальный ремонт образовательных учреждений, реконструкция стадиона, капитальный ремонт домов культуры, строительство сетей водоотведения в Кеми, сетей водоснабжения в Рабочеостровске, проектирование и строительство водозаборных сооружений в Кеми, капитальный ремонт водопроводных очистных сооружений в Беломорске, капитальный ремонт пожарной части в Кеми.

Валерий Шлямин представил итоги I Межрегионального форума «Арктика — наш общий дом» и концепцию его проведения в 2025 году. Его дипломатический опыт и оценка внешнеполитической обстановки в Арктике лягут в основу будущей программы.

Максим Данькин отметил значительный научный потенциал Петрозаводска и подчеркнул стратегическую важность развития Беломоро-Балтийского канала в свете текущих вызовов.

— В связке с решениями Президента о развитии агломерации можно рассчитывать на формирование нового центра роста на Северо-Западе России, — заявил он.

Эксперт также предложил реализацию в Карелии углеродных проектов, связанных с лесными экосистемами, и подтвердил готовность ПОРА оказывать содействие республике.

Напомним, экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» создан в 2017 году в Москве. Центр оказывает содействие реализации государственной политики в Арктике, реализует важные исследовательские, просветительские, экологические, культурные проекты и оказывает помощь инициативам, нацеленным на достижение устойчивого развития в арктической зоне России.