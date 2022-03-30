В Карелии обвиняемый в насилии над девушкой предстанет перед судом

В Карелии мужчину будут судить по подозрению в нападении на девушку с целью совершения насилия.

Следователи Кондопоги завершили расследование уголовного дела в отношении 27–летнего мужчины, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование, соединенных с угрозой убийством. Об этом информирует Следком.

По данным следствия, ночью 5 января этого года обвиняемый во дворе жилого дома в Кондопоге напал на ранее незнакомую девушку и подверг ее сексуальному насилию, однако совершить свой преступный умысел на изнасилование не смог, так как потерпевшая оказала активное сопротивление. После этого обвиняемый с места преступления скрылся.

Мужчина, причастный к совершению преступления, был задержан. Обвиняемый помещен под стражу. В раскрытии преступления значительно помогли записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как обвиняемый бесцельно блуждает по улице, далее, надевая на лицо маску, следует за потерпевшей.

Также установлено, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. По версии следствия, в темное время суток он выслеживал своих жертв на улице и в безлюдном месте нападал на них. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что женщину изнасиловали на улице поселка в Карелии под угрозой убийства.